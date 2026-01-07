Lazio-Fiorentina, De Gea: "La Lazio è una squadra che gioca molto bene"
De Gea ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Fiorentina
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di De Gea a Dazn
Sulla Lazio
La Lazio è una squadra che gioca molto bene.
Le prestazioni della rosa
Nel primo tempo abbiamo sofferto ma nel secondo abbiamo giocato bene. Alla fine mancavano cinque minuti, peccato, ma il pareggio è il risultato giusto