Lazio-Fiorentina, De Gea: "La Lazio è una squadra che gioca molto bene"

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
De Gea ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Fiorentina.

Le dichiarazioni di De Gea a Dazn

Sulla Lazio

La Lazio è una squadra che gioca molto bene.

Le prestazioni della rosa

Nel primo tempo abbiamo sofferto ma nel secondo abbiamo giocato bene. Alla fine mancavano cinque minuti, peccato, ma il pareggio è il risultato giusto

 

