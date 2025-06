Mondiale per Club: oggi andrà in scena Inter-Fluminense

Anche oggi andranno in scena le partite degli ottavi di finale del Mondiale per Club… a differenza dei giorni passati, oggi si sfideranno solo due squadre: Inter-Fluminense.

E' da un po' di giorni, però, che si sta parlando di una possibile allerta meteo a Charlotte: la situazione è monitorata minuto per minuto… oggi che si deciderà il dà farsi.

Photo by Buda Mendes/Getty via Onefootball

Le informazioni sulla partita: quando e dove vederla

Le due squadre scenderanno in campo alle ore 21:00 italiane, al Bank Of American Stadium Charlotte e, come riporta TuttoSport, la partita sarà visibile su DAZN, Canale 5 e sull'app Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; S.Esposito, Lautaro Martinez.

Fluminense (4-3-3): Fabio; Samuel Xavier; Thiago Silva, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio.