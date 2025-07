Inside Formello, le immagini del tour organizzato del Training Center

Giornata di apertura al Centro Sportivo di Formello, dove la società biancoceleste ha organizzato un tour dedicato agli organi di informazione per mostrare da vicino tutte le strutture del proprio training center. Un'occasione per vedere l'interno del centro sportivo in vista soprattutto della preparazione biancoceleste, a pochi giorni dall’inizio ufficiale del ritiro estivo, fissato per il 14 luglio.

Il percorso ha offerto una panoramica completa delle aree riservate alla Prima Squadra e alla Primavera: dalle sale mediche alla palestra, passando per la piscina, le zone relax e tutte le attrezzature utilizzate quotidianamente dai calciatori.

