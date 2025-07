Cessione in casa Lazio: il calciatore verso la serie B

Una trattativa che stava procedendo spedita quella per Gabriele Artistico. L'attaccante di proprietà della Lazio era in procinto di lasciare il club per farsi le ossa, vista la sua giovane età ed ora sembra davvero sia arrivata la fumata bianca per la sua cessione.

Il centravanti romano giocherà un'altra stagione in serie B. Dopo la positiva esperienza con la maglia del Cosenza il suo futuro sarà in Liguria, con lo Spezia. A riportarlo è l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Le caratteristiche di Gabriele Artistico

Un centravanti che la Lazio continuerà a seguire a distanza. Deve sicuramente maturare, soli 22 anni e qualità importanti che potrebbero sbocciare. Nell'ultima stagione ha disputato 33 partite con due club differenti. Il primo la Juve Stabia mentre il secondo in terra calabrese con il Cosenza. Il suo punto forte è il gioco aereo grazie ai suoi 187 centimetri d'altezza, possiede però anche una buona tecnica palla al piede. I biancocelesti lo monitorano ed intanto sarà lui il sostituto di un giocatore importante cercato da molte squadre in questo calciomercato, ovvero Pio Esposito dell'Inter. La società milanese però non vuole cederlo ed ha iniziato a far vedere giocate importanti già nel Mondiale per club.

Esuberi ed uscite in casa Lazio

Nomi che pesano e non da oggi ma da diverse sessioni di calciomercato. Da Basic a Fares e non solo. Gli esuberi della Lazio costano caro e sono difficili da piazzare. Il problema maggiore riguarda i contratti pesanti e difficili da piazzare: Basic (1,6 milioni a stagione), Fares (1 milione) e Kamenovic (600 mila euro), tutti in scadenza nel 2026. Nessuno dei tre intende rescindere senza il pagamento totale del residuo contratto. Per liberarsi degli ingaggi, la Lazio dovrà trovare club disposti ad accollarsi gli stipendi.

Altri rientri non aiutano: Fares non è stato riscattato dal Panserraikos, Kamenovic è tornato dall’Yverdon, mentre Basic, inizialmente incluso nei piani, è di nuovo un esubero. Marcos Antonio sarà riscattato dal San Paolo nel 2026, Diego Gonzalez resta in prestito all’Atlas fino a dicembre, mentre Artistico è conteso tra Spezia e Salernitana. Bertini, Ruggeri e Saná Fernandes cercano una sistemazione, così come i giovani già ceduti in prestito come Crespi, Milani e Bordon.