Monza-Lazio,Baroni a Dazn: "Questa Lazio trasmette tanta sicurezza. Su Inter-Napoli..."

La sfida tra la Lazio di Mister Baroni e il Monza di Alessandro Nesta si presenta come un confronto cruciale per entrambe le squadre. Mister Baroni decide di variare il modulo e mettere tre centrocampisti per dare più sostanza in mezzo al campo ed evitare i filtranti del Monza. L’approccio tattico della Lazio, più solido e concentrato, riesce a mettere in difficoltà la formazione di Nesta, che fatica a trovare spazi per costruire il suo gioco. La squadra capitolina non è più la stessa di una volta, ma la sua solidità difensiva e la presenza di giocatori come Zaccagni si rivelano cruciali.

Alessandro Nesta, che ha vissuto la Lazio da bambino e l’ha portata ai vertici del calcio italiano, affronta questa partita con il cuore diviso tra il suo passato e il dovere di allenatore del Monza. Nonostante il legame affettivo con la squadra biancoceleste, Nesta mette da parte i sentimenti e si concentra sull’obiettivo di portare a casa i tre punti. Tuttavia, la sua squadra non riesce a sfondare, e a decidere la partita è Mattia Zaccagni, che con una rete nel primo tempo sigla il gol che dà alla Lazio una vittoria fondamentale. La partita, pur combattuta, vede quindi trionfare la Lazio.