La situazione tra il Milan e l'allenatore Sérgio Conceição sembra essere giunta ad un punto critico, infatti, oltre alla squadra che ormai vede il posto per la Champions League come un obiettivo lontano, il mister sembra essersi sfogato in seguito alla sconfitta contro il Bologna. Un altro elemento che evidenzia il declino del rapporto tra la squadra rossonera e l'allenatore riguarda le parole di Leao, infatti, nel post partita, il calciatore ha spiegato che la scelta di attaccare sfruttando soltanto le palle lunghe era una decisione del tecnico, ciò dimostra che il rapporto tra i membri della rosa e Conceição non sia dei migliori.

Sérgio Conceição: la carriera da calciatore

Nell'anno 1996, Sérgio Conceição, inizia a giocare nel Porto, dove colleziona 56 presenze e 9 reti in due stagioni, successivamente, l'ex centrocampista, entra a far parte della famiglia biancoceleste, squadra dove tra il 1998 e il 2000 scende in campo 63 volte e manda in rete 7 palloni. Il periodo alla Lazio si interrompe, infatti, Sérgio Conceição indosserà per una stagione la maglia del Parma e quella dell'Inter dal 2001 al 2003, club nel quale manderà in rete soltanto un pallone. Nella stagione 2003-2004 ritorna alla Lazio, tuttavia, l'ex centrocampista riesce a totalizzare solo 7 presenze e nessun gol. Dal 2004 ritorna al Porto ma terminerà la sua carriera calcistica al PAOK.

La possibile scelta del nuovo allenatore

Il rapporto tra il Milan e Sérgio Conceição sembra essere giunto ad una strada di non ritorno e le scelte possibili sembrano essere soltanto due, vale a dire, tenere il tecnico fino a giugno o sostituirlo. La scelta per il suo sostituto sembra ricadere su Mauro Tassotti, ex biancoceleste e allenatore dei rossoneri nella stagione 2000/2001 insieme a Cesare Maldini. La coppia Tassotti-Maldini si trovava al timone durante il derby vinto 6-0 contro l'Inter, al tempo di Tardelli. Il tecnico ha giocato anche nelle giovanili della Lazio e due anni nella prima squadra come difensore. Secondo quanto riporta Il Messaggero sembra essere Tassotti la scelta sicura fino a giungo.