Juventus-Lazio | Women's cup, le formazioni ufficiali: solo una novità per Grassadonia
Alle ore 15:00 la Lazio Women sarà impegnata contro il Juventus per la seconda sfida della Serie A Women’s Cup
Per la seconda giornata della Women's cup le biancocelesti di Grassadonia sono volate al stadio Pozzo-La Marmora di Biella, per affrontare la Juventus, prima nel Girone A insieme alla Lazio, entrambe a 3 punti. Tra poco meno di un'ora si prospetta la sfida più attesa del Girone, uno scontro diretto che potrà stabilire il primato in classifica.
Nel frattempo pochi minuti dal fischio d'inizio i tecnici di Juventus e Lazio hanno diramato le formazioni ufficiali per il match delle ore 15:00.
Le undici titolari della Juventus
JUVENTUS (3-5-2):: Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken; Krumbiegel, Tatiana Pinto, Schatzer, Bonansea; Stolen Godo; Girelli, Vangsgaard. A disposizione: De Jong, Capelletti, Carbonell, Rosucci, Beccari, Thomas, Cascarino, Libran, Calligaris, Brighton, Cambiaghi Lenzini. Allenatore: Canzi.
La formazione ufficiale di Grassadonia
LAZIO (3-5-2):: Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Goldoni, Vernis, Simonetti, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Martin Queralt, Karczewska, Benoit, Castiello, Ashworth-Clifford, Cafferata, Visentin. Allenatore: Grassadonia.