Lazio-Torino, prove di formazione in attacco: Noslin in vantaggio

Preparazione intensa e nessun margine d’errore

La Lazio è tornata ad allenarsi a pieno ritmo in vista dell’importante sfida di lunedì sera contro il Torino, con fischio d’inizio fissato alle 20:45. Per i biancocelesti è una gara da non sbagliare, soprattutto contro un avversario in buona forma. Serve una reazione convincente per dare continuità al percorso in campionato e restare agganciati alla zona europea.

Attacco da reinventare, Noslin favorito

Con l’assenza certa di Castellanos, fermato ancora una volta da un infortunio, Baroni è al lavoro per trovare la giusta soluzione offensiva. Come riporta Il Corriere dello Sport, il ballottaggio per il ruolo di centravanti vede al momento Tijani Noslin in vantaggio su Tchaouna. Nessuno dei due ha ancora lasciato un segno decisivo, ma il tecnico ha ribadito la sua fiducia nei giovani, pronto a dare loro spazio e responsabilità in questo finale di stagione, che rappresenta un’opportunità preziosa per mettersi in mostra.