CALCIOMERCATO LAZIO | Pedulla: "Il punto su Tchaouna, Dia e Coulibaly. Kamada…"

La Lazio ha l'obbligo di concludere il campionato nel migliore dei modi possibili per decretare quale delle tre competizioni europee disputerà il prossimo anno. Tuttavia il direttore sportivo Fabiani ed il presidente Lotito stanno cercando di intavolare le prime trattative per regalare a Tudor le prime pedine per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Dia, Tchaouna e Coulibaly

Sono questi tre i nomi che negli ultimi giorni stanno circolando in orbita Lazio. Per fare chiarezza sulla questione, attraverso il proprio profilo X è intervenuto l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà dicendo che la Lazio sarebbe propensa a prendere Tchaouna, mentre non sarebbe interessata a Dia e Coulibaly.

Capitolo Kamada

Nel tweet Pedullà si sofferma anche sulla questione legata al rinnovo di Kamada. Secondo l'esperto di calciomercato la Lazio starebbe attendendo il via libera per il rinnovo del centrocampista nipponico, rinato da quando Tudor siede sulla panchina della Prima Squadra della Capitale.

Il post su X di Pedullà