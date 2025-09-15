Lazio, calciomercato invernale: due piani diversi per Lotito e Fabiani

Le sconfitta subita a Como e la disdetta di ieri contro il Sassuolo hanno evidenziato la necessità di fare arrivare nuovi innesti alla Lazio che vadano a aiutare i vari reparti. Tuttavia, per far sì che qualche calciatore venga a dare una mano durante la fase di calciomercato invernale bisogna prima riuscire a sbloccare il mercato e sembra che per farlo il Ds Fabiani e il gestore Claudio Lotito abbiano due piani differenti

Mercato invernale: le idee di Lotito e Fabiani

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, sembra che le dichiarazioni di ieri a Dazn del direttore sportivo Angelo Fabiani facciano riferimento a un mercato a saldo zero, tuttavia, sembra che Claudio Lotito non sia dello stesso parere, infatti, l'obiettivo del gestore della Lazio sembra essere lo sblocco definitivo, risanando completamente il parametro del costo del lavoro allargato.

Le dichiarazioni di Angelo Fabiani a Dazn sul mercato

E' chiaro che il mercato non dorme mai, faremo delle valutazioni sul gruppo e, qualora dovessimo avere nuove indicazioni, faremo un mercato adeguato alla Lazio, in caso. Potremo comunque fare comunque uscite ed entrate, questo è fuori discussione.

