Lazio, ansia per Taty e Rovella per il derby della Capitale: ecco le loro condizioni

Ieri sera la sconfitta contro il Sassuolo, club appena promosso in Serie A, non è stata l'unica nota dolente, infatti, durante l'incontro si sono dovuti fermare il centrocampista Nicolò Rovella e l'attaccante Taty Castellanos. Il numero 5 aveva già riscontrato un'affaticamento al ritorno dalla Nazionale ed era subito stato gestito, tuttavia, il Comandante ha voluto sorprendere i tifosi e schierare l'ex Juventus sin dal 1°minuto ma dopo circa 40 minuti il calciatore ha riscontrato un lieve fastidio al pube ed è stato subito sostituito da Danilo Cataldi, probabilmente anche perché rischiava il secondo giallo.

Rovella e Taty: le condizioni

I tifosi biancocelesti temono per la presenza di Rovella e Taty, che dopo il cambio con Dia è stato inquadrato in panchina con il ghiaccio sull'adduttore, al derby della Capitale, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. Fortunatamente, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, in casa Lazio ci sono sensazioni positive per entrambi i calciatori.

