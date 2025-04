Lazio, gli incassi della società in Europa League finora: la semifinale varrebbe…

Stasera la Lazio scenderà in campo contro il Bodo Glimt per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo la brutta sconfitta in Norvegia della scorsa settimana. Gli uomini di Baroni dovranno impegnarsi per ribaltare la partita, siglando tre goal agli avversari e non subendo alcuna rete: solo così, con quella che suona quasi come un’ “impresa” europea, la Lazio può davvero sognare la semifinale e avvicinarsi al grande traguardo.

Una semifinale che vale 27 milioni…

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sport, anche se non sono stati comunicati gli incassi dell’Olimpico, possiamo dire con certezza che, se la Lazio si qualificherà per la semifinale, riceverà 4,2 milioni dalla Uefa e potrebbe ricavare parecchio da un eventuale sold out nella semifinale di giovedì 8 maggio contro Tottenham o Eintracht Francoforte. D’altronde, dalla stagione 2024-2025, i premi dell’Europa League sono diventati più redditizi e, finora, la Lazio ha incassato circa 14,7 milioni dal campo (si possono stimare altri 9 milioni di entrate dai 198 milioni di premi previsti per le 36 partecipanti) e circa 9 milioni dai diritti commerciali, per un totale di 23-24 milioni.

I premi UEFA

I premi Uefa dati alla Lazio comprendono in totale: 4,3 milioni per la partecipazione alla competizione; 2,8 per 6 vittorie e un pareggio nel girone, 600.000 euro per il piazzamento fra le prime otto; 2,7 milioni per aver raggiunto il primo posto nel girone; 1,75 per gli ottavi e 2,5 per i quarti. D’altronde, la Lazio vanta un grandissimo percorso europeo finora e, qualora dovesse continuarlo, passando il turno, Lotito giungerebbe fino a quota 27 milioni (considerando che, arrivare in finale ne vale 7, vincere la finale altri 6). Stasera si delineeranno le sorti della Lazio anche sotto questo punto di vista, anche se massima attenzione, naturalmente, lo avrà il risultato sul campo.