La decisione ufficiale: rinviata Psg-Lione

La partita Psg-Lione di Ligue 1 si doveva giocare inizialmente domenica 25 ottobre ma, in seguito alla richiesta della polizia di Parigi, è stata rinviata a lunedì 26 ottobre alle ore 20:30.

Il motivo

A causa delle manifestazioni di massa previste per questo fine settimana, le forze dell'ordine a Parigi sono sotto forte pressione. Da questo la decisione di spostare la partita tra il Psg e il Lione a lunedì.

Il comunicato

La LFP (Ligue de Football Professionnel), come riportato da Il Corriere dello Sport, ha dichiarato di "prendere atto dell'ordinanza emessa dalla prefettura di polizia che vieta lo svolgimento della partita tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione (prevista per domenica)".

La Francia infatti, il fine settimana scorso, è stata protagonista di rivolte che hanno colpito municipi, edifici pubblici e attività commerciali in tutto il Paese. Inoltre, ci sono anche state delle scene di violenza diffusa, compresi scontri tra la polizia ed i manifestanti.