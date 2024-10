L'Atalanta batte il Monza: i nerazzurri sorpassano la Juventus in classifica

Nella decima giornata di campionato il Monza è volato al Gewiss Stadium per sfidare l'Atalanta. Nel match contro la squadra di Alessandro Nesta Gasperini festeggia 400 presenze sulla panchina nerazzurra, arrivando a quota 401 con i biancorossi. Il tecnico torinese va a caccia della terza vittoria consecutiva, successo che porterebbe la Dea ad avvicinarsi all'Inter. Dal canto suo, il Monza, reduce da un pareggio contro il Venezia e con una sola vittoria da inizio stagione, è in cerca di conferme a causa di un inizio di campionato che stenta a decollare.

Primo tempo

Un primo tempo bloccato a Bergamo, in cui l'Atalanta ha mantenuto il possesso palla per la maggior parte della prima frazione, creando alcune conclusioni, ma mai pericolose per i biancorossi. Il primo tempo finisce a reti inviolate, con poche emozioni per entrambe le squadre.

Secondo tempo

Al 59' arriva il goal del Monza, che poteva portare la squadra di Nesta in vantaggio, ma la rete viene annulla: Djuric con un colpo di testa, su assist di Vignato, sfiora la palla che va in rete, spiazzando Carnesecchi, ma il direttore di gara decide di annullare il goal per un contatto falloso di D'Ambrosio su Ederson. Alla ripresa del secondo tempo Gasperini decide di giocarsi la carta Samardzic, subentrato al 45', che riesce a sbloccare la partita al 70' grazie all'assist di Retegui. All'88' Zappacosta chiude la partita firmando il 2-0 per i bergamaschi. La vittoria contro il Monza porta la Dea al terzo posto in classifica, a quota 19 punti in classifica, a sole due lunghezze di distanza dall'Inter.