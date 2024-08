AMICHEVOLE LIVE | Southampton-Lazio 1-1 (5' Brereton–Diaz, 32' Castellanos)

FINISCE QUI! Dopo una mezz'ora completamente in mano agli inglesi, poi ai punti la Lazio doveva vincere, con un gol divorato a porta vuota da Lazzari, e due traverse colpite. Buon test.

86' Tre cambi Lazio: fuori Pellegrini, Casale e Guendouzi. Dentro Patric, Hysaj e Castrovilli.

81' Dentro Marusic, fuori Lazzari

77' ANCORA CAMBI LAZIO. Dentro Pedro e Noslin, fuori Zaccagni e Castellanos

72' CAMBIO LAZIO. Dentro Tchaouna, fuori Isaksen

67' SUBITO GIALLO PER GILA

63' Cambio per Baroni. Dentro Gila (finalmente), fuori Cataldi

ROSSO PER ROMAGNOLI E ALCARAZ

60' SCOPPIA LA RISSA DOPO UN FALLO SU ZACCAGNI. VOLANO MANATE, TUTTE LE PANCHINE IN CAMPO COMPRESI GLI ALLENATORI. ALCARAZ CON LA MAGLIA STRAPPATA

57' Tanta Lazio ora. Isaksen serve perfettamente Castellanos che deve solo batterla in rete e invece l'argentino prende la traversa

52' ODDIO ISAKSEN. Trova il tiro, batte il portiere, palla sulla traversa che poi sbatte sulla linea di porta. Niente gol

45' Riparte il secondo tempo

45' FINE PRIMO TEMPO! Duplice fischio e squadre negli spogliatoi. La Lazio ha impiegato una mezz'ora prima di entrare in partita

41' Palla deliziosa di esterno di Pellegrini per la testa di Isaksen che da solo davanti al portiere non riesce a battere il pallone in rete. Sarebbe stato un bellissimo raddoppio

34' Lazzari si divora il raddoppio! Cataldi lo serve perfettamente, uscita a vuoto di McCarthy, il terzino lo salta e calcia verso la porta vuota scheggiando il palo.

32' LA PAREGGIA EL TATY. FA TUTTO DA SOLO. MEZZA ROVESCIATA E GOLLLLL. MERAVIGLIOSO

29' Zaccagni strappa una palla e riesce a serve Castellanos che non ci pen sa due volte e prova il tiro a giro. Di poco fuori dal palo

26' Cartellino giallo per Guendouzi per proteste

24' Secondo calcio d'angolo per la Lazio. Occasione che si perde con un colpo di testa alto sulla traversa

22' Partita che non decolla, gli inglesi sembra avere più idee

5' GOL del Southampton Brereton–Diaz con tiro dalla distanza. Difesa biancoceleste rimasta a guardare

4' Zaccagni ruba palla a centrocampo ma viene fermato fallosamente dal giocatore del Southampton

1' Calcio d'inizio: PARTITI

Tutto pronto per il LIVE di Southampton-Lazio. Lazio in campo con la nuova maglia GIALLA away, e Southampton con la terza maglia ROSA.

Le formazioni ufficiali:

Southampton (4-3-3): McCarthy; Bree, Edwards, Wood, Taylor; Manning, Charles, Alcaraz; Amo–Ameyaw, Mara, Brereton–Diaz. All. Russell Martin.

LAZIO (4-2-3-1)

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi; Isaksen, Guendouzi, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni