Calciomercato Lazio, sondaggio per Folorunsho: ecco quanto chiede il Napoli

Quando si pensa all'Hellas Verona di Marco Baroni, uno dei primi nomi che viene in mente è quello di Michael Folorunsho. Il centrocampista nato nel 1998 si è fatto notare la scorsa stagione in prestito con gli scaligeri, guadagnandosi la convocazione di Spalletti per l'Europeo in Germania. È stata un'annata significativa per un giocatore ben conosciuto dai tifosi della Lazio a Roma. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e tifoso laziale, nel 2017 lasciò il club per intraprendere un percorso che, iniziato con la Virtus Francavilla, lo ha portato in sei anni ad essere acquistato dal Napoli.

Il suo futuro al Napoli

Attualmente, però, nel Napoli non ci sarebbe spazio per lui nonostante il rinnovo contrattuale. Nel progetto di Conte, ci sono altri centrocampisti più adatti e per questo motivo De Laurentiis è disposto ad ascoltare offerte per la sua cessione. I tifosi della Lazio invocano da tempo il suo ritorno. La presenza di Baroni in panchina potrebbe facilitare una trattativa, così come la possibilità di inserirlo nella lista dei calciatori cresciuti nel vivaio del club.

L'interressamento della Lazio

A Formello, infatti, starebbero valutando attentamente questa opportunità, tanto che, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe chiesto informazioni per un suo possibile trasferimento. Tuttavia, i biancocelesti non sarebbero gli unici interessati. Nonostante le indiscrezioni che lo collegavano all'Atalanta prima dell'infortunio di Scamacca, che poi ha cambiato obiettivo, anche la Fiorentina avrebbe mostrato interesse. Secondo Pedullà, la valutazione di Folorunsho si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro, più eventuali bonus.