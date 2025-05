Onorato: "Il calcio femminile è utile per una società in cui la parità sia più equa"

Nel corso dell'evento "Frecciarossa Game on 2025 - Women in Sport" andato in scena alle Officine Farneto, tra gli ospiti che sono intervenuti all'appuntamento ha presenziato l'evento anche l'Assessore Alessandro Onorato, il quale si è esposto sul tema della crescita del calcio femminile.

Le parole di Onorato al "Frecciarossa Game on 2025 - Women in Sport"

Lo sport solitamente è più rapido di tante pratiche politiche. Quando ero giovane io era una follia pensare che una ragazza potesse giocare a pallo, il calcio femminile ha rivoluzionato l'idea di calcio.

Continua l'Assessore