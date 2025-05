Cappelletti: "Progresso ottenuto grazie al coraggio di tante atlete"

Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile, ha partecipato attivamente all’evento "Frecciarossa Game on 2025 - Women in Sport", sottolineando l’importanza della crescita del calcio femminile in Italia. In una recente intervista, ha rilasciato delle dichiarazioni.

Cappelletti al "Frecciarossa Game on 2025 - Women in Sport"

Le conquiste della Serie A Femminile sono evidenti a tutti e, infatti, il prossimo anno passeremo da dieci a dodici squadre. Questo dimostra quanto enorme sia il potenziale per raggiungere traguardi sempre più sfidanti e per realizzare ciò che, solo poco tempo fa, sembrava impossibile. Il messaggio che voglio dare è di non rinunciare mai a credere in questo sport. Il progresso che abbiamo ottenuto è merito anche del coraggio di tante atlete e giovani ragazze, della loro capacità di resistere e della loro tenacia nel voler raggiungere i propri obiettivi. Siamo qui grazie a loro, e grazie a chi seguirà, arriveremo a risultati sempre più straordinari.

