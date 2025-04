Quarta edizione del trofeo Ignazio Scardina: la Lazio batte il Frosinone

Il trofeo Ignazio Scardina

Termina oggi la quarta edizione del Trofeo Ignazio Scardina. L'ultimo atto della kermesse, disputata allo Stadio 'Mirko Fersini' di Formello, vede esultare la Lazio ai calci di rigore.



Il racconto della partita tra Lazio e Frosinone

Partita combattuta tra le compagini Under 14 di Lazio e Frosinone. I biancocelesti di Matteo Grassi passano in vantaggio nel primo tempo con la rete di Musah. Nella ripresa i gialloblu di Alessandro Burtini cercano il pari e, quando la sfida sembrava finita, arriva il colpo di coda del Frosinone. In pieno recupero guadagnano un calcio di rigore, concretizzato da Mattia Ioli. La partita si protrae ai calci di rigore, il Frosinone sbaglia il secondo, mentre la Lazio indovina 5 tiri dagli ultimi metri, all'ultimo è Federico Casali a far scoppiare la festa biancoceleste. Le aquile classe 2011 di Matteo Grassi battono il Frosinone ed alzano al cielo la coppa più grande del Trofeo 'Ignazio Scardina'.