L’Inter elimina il Bayern Monaco; l’Arselan passa sul Real Madrid

Si chiude questa sera il quadro complessivo dei quarti di finale di Champions League: nella giornata di ieri, Barcellona e Psg hanno staccato il pass per le semifinali battendo nella doppia sfida il Borussia Dortmund e l’Aston Villa. Questa sera si sono giocate Inter-Bayern Monaco e Real Madrid-Arsenal: ecco i verdetti dei due match di questa sera.

Real Madrid-Arsenal

La squadra spagnola non è riuscita a ribaltare il 3-0 degli inglesi maturato all’andata: l’Arsenal spreca un rigore calciato da Saka, al Real Madrid invece è stato tolto dal Var nel primo tempo. Saka si fa perdonare e, nella seconda frazione di gioco batte Curtuois con un pallonetto. Vinicius subito dopo pareggia i conti sfruttando un errore in impostazione di Saliba. Gli inglesi vincono 1-2 grazie al gol di Martinelli nel finale, in semifinale affronteranno il Psg che ha eliminato l’Aston Villa.

Inter-Bayern Monaco

È stata una gara ricca di gol e di emozioni quella tra le due squadre: primo tempo senza reti ma la squadra tedesca si è fatta vedere più volte dalle parti di Sommer. La gara si sblocca nella ripresa con un grande gol di Harry Kane; l’Inter in tre minuti la ribalta sugli sviluppi di due calci d’angolo, Lautaro Martinez e Pavard la insaccano. Il Bayern trova il 2-2 grazie a un colpo di testa di Dier che prende una strana traiettoria. I nerazzurri staccano il pass per le semifinali dove incontreranno il Barcellona, esce ai quarti invece il Bayern Monaco.