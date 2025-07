Nuova avventura per Luiz Felipe: ripartirà dalla Spagna!

Con il mercato iniziato ufficialmente da una settimana, iniziano a concretizzarsi le prime trattative che vedono le squadre rinforzarsi in vista della prossima stagione. Per la Lazio si tratterà solamente di mercato in uscita, ma nel frattempo che la società sfoltisca la rosa, è un ex calciatore biancoceleste, ormai lontano dalla Capitale da tre anni, ad aver trovato una nuova squadra: si tratta di Luiz Felipe. L'ex centrale della Lazio, per lui sono stati 5 gli anni con l'aquila sul petto, dopo l'esperienza al Marsiglia si traferisce al Rayo Vallecano in Spagna tornando nella penisola iberica dopo l'esperienza al Betis Siviglia.

Il comunicato del Rayo Vallecano

Il Rayo Vallecano di Madrid e Luiz Felipe hanno raggiunto un accordo grazie al quale il giocatore entrerà a far parte della nostra squadra. Il difensore centrale vanta una lunga carriera nella SS Lazio, dove ha giocato cinque stagioni. Conosce bene anche la Liga, avendo giocato con il Real Betis nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Ora si unisce al Rayo Vallecano dopo una stagione all'Olympique Marsiglia.

La presentazione su X