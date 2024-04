Zaccagni, che numeri in Serie A: nessuno come lui nelle ultime 2 stagioni

Mattia Zaccagni è diventato indispensabile per la Lazio: lo era prima con Sarri e lo è adesso con Tudor. Dopo il recente rinnovo di contratto che lo ha legato ai colori biancocelesti fino al 2029, il classe 95' è sempre più al centro del progetto. Il gol arrivato nell'ultimo match contro la sua ex squadra, l'Hellas Verona, è stata una liberazione.

I numeri:

Nonostante la stagione in corso molto travagliata e condizionata da diversi infortuni, i numeri dell'esterno biancoceleste in questo ultimo biennio sono impressionanti: Zaccagni in Serie A, dalla stagione 2022/2023, ha realizzato 14 reti su azione, nessuno ha fatto meglio di lui tra i centrocampisti. Al secondo posto troviamo Teun Koopmainers dell'Atalanta e un'altro biancoceleste, Felipe Anderson, a quota 13. Reti preziose per la rincorsa verso l'Europa.

La classifica completa: