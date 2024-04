Noemi Visentin presenta la sfida con il San Marino Academy: "Scenderemo in campo per i tre punti"

Intervenuta ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, l'attaccante Noemi Visentin ha presentato la sfida di domani contro il San Marino Academy che varrà la 27° giornata di campionato. Le ragazze di Grassadonia si trovano 1° in classifica a quota 71 punti, appena sotto c'è la Ternana a 66 a 3 giornate al termine del campionato. Queste le sue parole:

Sicuramente è stata una vittoria fondamentale e dobbiamo continuare su questa scia. Ogni partita è importante per noi e soprattutto quella di domani. Dobbiamo scendere subito in campo con l'approccio giusto e portare a casa i tre punti

Sì, sicuramente sull'approccio iniziale abbiamo peccato un po', però ci siamo riprese subito, abbiamo giocato come sappiamo fare e abbiamo portato a casa i tre punti

Stupita no perché si può sempre fare meglio, però ho lavorato sodo giorno dopo giorno, il mister mi ha dato fiducia e sono riuscita a recuperare il mio posto da titolare

Il gol per l'attaccante fa sempre bene però sono contenta anche dell'assist, se metto davanti la porta la mia compagna e segna sono felice. Adesso lavorerò per arrivare in doppia cifra però l'importante sono i tre punti e vincere sempre