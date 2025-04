Lazio, domani una trasferta difficile: il dato sulla difesa del Genoa impressiona

L’obiettivo della Lazio adesso deve essere archiviare l’addio, doloroso e deludente, in Europa e riprendere la via in campionato, ripartendo dal Marassi, campo insidioso di Genova che, per adesso, salvo nuovi cambiamenti, accoglierà i biancocelesti, per il recupero della 33ª giornata, domani a partire dalle 18:30.

La Lazio riparte da una trasferta: il Genoa

In trasferta la Lazio non ha mezze misure, se consideriamo lo scialbo 0-0 a Venezia, il terribile 5-0 di Bologna, fino ai tre stadi espugnati di Napoli, Milan e Atalanta. Come riporta Il Messaggero, per la partita di domani, Baroni ha chiesto equilibrio, lavorando sulla testa della squadra: sì allo spirito di rivalsa, ma con criterio e senza blackout, anche perché lo stadio Marassi si rappresenta un vero e proprio fortino. Mister Vieira è sbarcato in Liguria da pochi mesi ma ha già reso la retroguardia rossoblù imperforabile. Dal 14º turno (in un girone) il Genoa ha la miglior difesa delle prime cinque leghe europee (14 goal subiti, rispetto ai 29 della Lazio). Ad impressionare c’è anche il rendimento interno: negli ultimi quattro mesi, nessuno del continente ha incassato meno reti in casa (appena 2 da corner e rigore, 0 su azione).

Fraioli

La Lazio dovrà rimanere concentrata

Quello che è richiesto agli uomini di Baroni è di rimanere concentrati, senza abbassare l’attenzione. Infatti, già in 24 casi stagionali la squadra si è illusa segnando per poi subire immediatamente il goal del disincanto. Ben 15 volte è accaduto sull’1-0: la Lazio la sblocca, si abbassa e, puntualmente, incassa goal. In ben 13 occasioni ha segnato e poi concesso goal nei 10 minuti seguenti, come giovedì. Da situazioni di vantaggio, Baroni ha perso 15 punti e il pass per le semifinali europee. Adesso, c’è bisogno di affidarsi agli uomini più esperti dello spogliatoio per chiudere la porta e aprire quella blindata di Genova.