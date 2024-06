Giordano: "Dietro la Lazio c’è un popolo che non si rassegnerà. Mi auguro che..."

E' un momento di grande tensione quello tra i tifosi e la società: tra pochi minuti fuori lo Stadio Flaminio si terrà la contestazione che terminerà a Ponte Milvio fino a tarda notte, proprio per dare a tutti l'opportunità di partecipare. La scelta di puntare su Marco Baroni dopo le dimissioni di Tudor non è andata giù ai tifosi che in giornata dimostreranno il proprio dissenso verso la decisione presa da Lotito e Fabiani. L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione. Queste le sue parole

Bruno Giordano sulla manifestazione di protesta dei tifosi della Lazio

La società deve capire che dietro la Lazio c’è un popolo che non si rassegnerà. Che metterà sempre pressione per fare meglio, per programmare e crescere. Chiaro che serva chiarezza anche da parte dei vertici societari. Manifestazione? Credo che la tifoseria giustamente spinga per avere di più. Penso che ci saranno persone di tutte le età, giovani e meno giovani. E’ un popolo che vigila, che vuole che ci sia un miglioramento costante e non passi indietro. Mi auguro che dalla società ci sia la voglia di ascoltare, anche in silenzio se necessario, il malessere della piazza

Bruno Giordano dice la sua sul discorso della linea dei “tutti cedibili”