Panchina Lazio, Baroni in pole ma spunta un nuovo nome: ecco di chi si tratta

Marco Baroni, dopo una salvezza miracolosa con l'Hellas Verona, sembra essere il prescelto per sostituire Tudor sulla panchina biancoceleste. Una scelta che sta creando del malumore fra la piazza, tanto che è spopolato su X l'hashtag #NoBaroni.

Baroni e non solo: l'altra pista da tenere d'occhio

Attualmente però, non è stata ancora presa una scelta definitiva: come riportato da Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Dazn, ci sarebbe anche un altro nome da valutare. Si tratta di Ivan Jurić, attualmente senza incarico dopo l'esperienza triennale al Torino. Secondo Accomando infatti, non sarebbe da sottovalutare questa pista, nonostante l'ex allenatore dei granata abbia delle offerte importanti dalla Francia, con il Rennes che attualmente è la squadra che si è mossa con più convinzione. Allo stato attuale, quello della Lazio risulta essere un semplice sondaggio esplorativo, ma chissà che la pista non possa scaldarsi nelle prossime ore: detto ciò, i contatti più caldi sono stati sempre e solo con Baroni, che ha dato la sua totale disponibilità.

Fraioli

I numeri di Jurić:

Ivan Juric, dal suo debutto come allenatore nel 2010, ha costruito una carriera interamente in Italia. Fino al 2014 ha ricoperto vari ruoli secondari, iniziando con la Primavera del Genoa, passando come collaboratore tecnico all'Inter, come vice allenatore a Palermo, e facendo ritorno nelle giovanili del Grifone. Il suo primo incarico come allenatore della prima squadra è arrivato con il Mantova, dove ha guidato i virgiliani per un anno fino al 2015. Successivamente, si è trasferito al Crotone, portando la squadra alla storica promozione in Serie A, per poi fare ritorno al Genoa. L'annata 2019/20 con il Verona è stata il culmine della sua carriera, con gli scaligeri che hanno raggiunto il 9° posto al ritorno in Serie A, un risultato notevole per una neopromossa. Gli ultimi tre anni di Jurić al Torino sono stati abbastanza mediocri, con due 10° posti consecutivi e un 9° posto raggiunto quest'anno.