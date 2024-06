Pedullà: "Baroni incontra il Cagliari, ma sta aspettando…"

Sono ore frenetiche in casa Lazio per decidere il nuovo allenatore che guiderà i biancocelesti nel corso della prossima stagione. Su tutti in pole c'è il nome di Marco Baroni, conteso anche da Monza, Udinese e Cagliari.

Baroni e la Lazio

Come riportato fin da ieri sera dai principali esperti di calciomercato, il candidato più forte di Lotito e Fabiani per la carica di allenatore della Lazio è Marco Baroni. Come riportato da Pedullà poco fa, la Lazio ha già contattato l'ex Verona e nelle prossime ore Lotito potrebbe chiamare il tecnico. Intanto Baroni è sondato anche da Cagliari, Udinese e Monza e nelle prossime ore incontrerà proprio i sardi. Tuttavia Baroni sta aspettando la chiamata di Lotito…

Il tweet di Pedullà