Lazio, Tavares lascia il ritiro e torna a Roma: le condizioni del terzino

La sosta delle Nazionali è sempre un’occasione per i vari club per far rifiatare la squadra e progettare i mesi futuri. Nel caso della Lazio, aprile, maggio e giugno saranno intensi e vedranno la squadra impegnata su due fronti ma con importanti obiettivi: campionato nella lotta al quarto posto ed Europa League con il grande sogno di portare a casa la vittoria.

Novità per Tavares

Una delle questioni che aveva maggiormente incuriosito i tifosi della società in questi giorni è stata la partenza di Tavares per il Portogallo, nonostante il fastidio muscolare che gli aveva impedito, il giorno prima, di disputare la partita contro il Bologna e che aveva convinto Baroni a lasciare il terzino in panchina, optando per Marušić. D’altronde, la scelta, da parte del terzino, di concentrarsi sulla Nazionale, nonostante le sue condizioni fisiche, non aveva convinto proprio tutti. Non è un caso che, nelle ultime ore, Tavares abbia lasciato il ritiro dopo che i medici portoghesi lo hanno giudicato “non idoneo” per le sfide di Nations League.

Il ritorno a Formello

Come riporta il quotidiano Il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi, il portoghese farà ritorno a Formello e seguirà un protocollo specifico per recuperare dell’affaticamento muscolare accusato nel riscaldamento a Bologna. D’altronde, la decisione di non forzare il calciatore è la migliore, soprattutto in ottica del fatto che il suo club dovrà affrontare, nei prossimi mesi, importanti impegni in cui Tavares sarà chiamato a dare massima disponibilità. Si procederà con prudenza, monitorando l’adduttore e valutando un possibile rientro già contro il Torino, partita fissata per lunedì 31 marzo all’Olimpico.