Serie A | Il Cagliari vince lo scontro salvezza contro il Monza

Domenica di Serie A che promette grande spettacolo sono infatti due i big match: Fiorentina-Atalanta (ore 15:00) e Napoli-Milan (ore 20:45). Dopo due settimane di sosta la Serie A entra nell'ultimissima parte, quella più importante dove si tirano le somme e già ieri sono arrivati risultati che hanno smosso la classifica.

I risultati di sabato 29/03

Nelle due gare delle 15:00 Como ed Empoli hanno pareggiato per 1-1 in casa dei lariani in quello che è a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Fabregas in attesa delle altre può sorridere raggiungendo quota 30 punti e restando attualmente al 13° posto, mentre l'Empoli deve ingranare più risultati per uscire fuori dalle sabbie mobili del terz'ultimo posto, in attesa di giocare amrtedì un traguardo storico: la semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano ha sconfitto ieri a domicilio il Venezia di Di Francesco, sempre più penultimo in classifica. Alle 18:00, poi, ha fatto il suo esordio Igor Tudor sulla panchina della sua Juventus vincendo per 1-0 contro il genoa grazie ad una magia di Yildiz. Nell'ultima gara del sabato, infine, la Roma sconfigge il Lecce di Giampaolo, che torna ad avvicinarsi alla zona retrocessione.

Cagliari-Monza 3-0

IPA

Nel lunch match della domenica di Serie A, il Cagliari di Nicola dà una bella spallata per la salvezza schiantando il Monza di Nesta per 3-0 alla Sardegna Arena. Il tabellino si sblocca tutto nel secondo tempo con Viola che apre le marcature per i suoi al 49'. Al 73' è Gaetano a bissare con Luvumbo Zito che chiude la pratica al 90+2' regalando a Nicola la 15° casella con 29 punti. Brianzoli sempre più ultimi a 15 punti, la salvezza è ora un miraggio.