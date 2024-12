Lazio-Napoli, Manna nel pre: "Siamo tranquilli. Oggi prova importante"

È tutto pronto per il primo atto del doppio confronto tra Lazio e Napoli, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La sfida è secca: in caso di parità al termine dei 90' minuti, si procederà direttamente ai calci di rigore. La vincente affronterà chi uscirà vittorioso dallo scontro fra Inter e Udinese, in programma per giovedì 19 dicembre.

Le parole di Manna

Intervenuto ai microfoni di Mediaset Italia 1, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, ha presentato il match durante il pre partita. Queste le sue parole:

Calciatori che giocano meno? Le risposte noi le vediamo tutti i giorni in allenamento quindi siamo tranquilli, non abbiamo patemi d'animo anzi. Siamo curiosi di vederli giocare. Abbiamo sempre detto che siamo in una fase di costruzione, abbiamo cambiato tanto. Il concetto del mister è un po' più ampio: costruire con basi solide e durature nel tempo. Continuiamo a sentire che bisogna vincere, noi lavoriamo su noi stessi. Oggi è una prova importante ma noi guardiamo noi stessi.

I trofei italiani vinti dalle rispettive squadre

La Lazio ha vinto per ben 7 volte la Coppa Italia, l'ultima volta nel 2019 in finale contro l'Atalanta nel 2019, protagonisti Sergej Milinkovic Savic e Correa. Il Napoli ha nel suo palmeras invece, 6 coppe Italia alzate al cielo. L'ultima nel 2020 contro la Juventus, pareggio per 0 a 0 in partita e vittoria per i partenopei 4-2 ai calci di rigore.