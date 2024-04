GdS| Immobile e Luis Alberto ai saluti? La situazione

In casa Lazio c'è entusiasmo e curiosità per Tudor: il mister sembra esser da subito entrato nella testa dei giocatori e contro la Juventus si sono già viste le sue idee offensive e tuttocampiste. Questa sera il bis a Torino, per l'andata della semifinale di Coppa Italia.

Due big ai saluti

Inevitabile, però, pensare alle mosse di mercato che ci saranno in estate. Oltre agli acquisti, si pensa infatti alle cessioni. Ci sarebbero 7 giocatori in uscita, ma alla fine per alcuni di loro si potrebbe prospettare ancora un futuro in biancoceleste. Tra i giocatori, che fino a qualche tempo fa sembravano inamovibili ma che ora come non mai sembrerebbero vicini alla cessione, sarebbero vicini alla cessione: si tratta di Immobile e Luis Alberto. Capitano e vice capitano. In particolare, per quanto riguarda il primo ci sarebbe una nuova ipotesi Arabia. I fatti degli ultimi tempi avrebbero infatti creato più di qualche malumore incidendo anche sulle prestazioni in campo. Il capitano della Lazio potrebbe così decidere di cambiare aria.

Gli altri sul punto di partire

Oltre a Luis Alberto, che dovrà capire anche quale sarà lo spazio che gli verrà concesso dal nuovo allenatore Igor Tudor, sarebbero sul punto di poter lasciare la Lazio anche Pedro, Felipe Anderson e Kamada. Del primo si parlava già con Sarri: a giugno scatterebbe il rinnovo automatico, ma il voler ringiovanire la rosa da una parte e voler cambiare aria dopo tre anni dall'altra potrebbero far dividere la strada dello spagnolo da quella biancoceleste. Felipe e Kamada sono, invece, entrambi in scadenza. Tuttavia, molto dipenderà anche da quali saranno i risvolti con il nuovo mister in panchina.

La Gazzetta dello Sport