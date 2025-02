Lazio-Napoli: al via la vendita dei tagliandi, tutte le informazioni e le restrizioni

Dopo la vittoria contro il Cagliari è in arrivo una doppietta di sfide all'Olimpico, infatti, il 9 febbraio alle ore 15:00, la rosa biancoceleste, affronterà il Monza, al momento ultima in classifica di Serie A, invece, il 15 febbraio alle ore 18:00 si disputerà Lazio-Napoli, squadra che si trova in 1a posizione e con 3 punti di distacco dall'Inter. Saranno delle belle sfide per il club biancoceleste, il quale dovrà combattere per mantenere il suo posto in classifica, infatti, dopo la vittoria dei viola contro l'Inter, la Lazio è a pari punti della Fiorentina ma al di sotto per la differenza reti. In vista del match Lazio-Napoli, partita valida per la 24a giornata di Serie A, sono state diramate le informazioni inerenti alla vendita dei tagliandi e le restrizioni per i tifosi.

Lazio-Napoli: informazioni sulla vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica dalle ore 16:00 di oggi venerdi 7 febbraio inizierà la vendita parziale dei singoli biglietti della gara di campionato Serie A Enilive Lazio-Napoli, in programma sabato 15 febbario alle ore 18:00. In attesa della conferma di un ordinanza Prefettizia delle restrizioni sulla vendita, queste sono le limitazioni che verranno applicate al momento:



Informazioni per i tifosi della Lazio:

- vendita dei tagliandi per tutti i settori: ai residenti nella Regione Lazio senza alcun obbligo della fidelity S.S. Lazio 1900; ai residenti in altre Regioni con obbligo di fidelity S.S. Lazio 1900.



Restrizione per i tifosi del Napoli