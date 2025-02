Lazio-Monza: il mister Marco Baroni in conferenza, ecco quando e dove seguirla

Dopo la vittoria contro il Cagliari, merito di una rete di Zaccagni e un gol di Taty, la Lazio dovrà fare i conti con un nuovo avversario. Il 9 febbraio alle ore 15:00 si disputerà Lazio-Monza allo Stadio Olimpico, una partita molto importante visti i 3 punti conquistati dai viola in Fiorentina-Inter, una vittoria che ha condotto il club alla stessa posizione della Lazio nella classifica di Serie A. La rosa biancoceleste dovrà dare il meglio di sè per trionfare contro il Monza e, in vista della partita, il mister Marco Baroni parlerà in conferenza stampa.

Lazio-Monza: Marco Baroni in conferenza stampa

Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, il tecnico della rosa biancoceleste, Marco Baroni, interverrà in conferenza stampa in vista della partita Lazio-Monza. La conferenza è programmata per sabato 8 febbraio alle ore 14:00, presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. I tifosi biancocelesti potranno seguire il mister, infatti, la conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, 89.3 FM.

