Oddo: "La Lazio ha fatto una grande campagna acquisti. È una squadra forte che funziona benissimo"

L'ex difensore biancoceleste, Massimo Oddo, ha parlato del momento attuale della Lazio e sulle scelte fatte dalla società nel mercato estivo a margine del Mediolanum Padel Cup di Como in cui è sceso in campo per una sfida con Billy Costacurta, Lucas Biglia e Marco Borriello.

La società ha perso giocatori importanti, come Immobile, Milinkovic e Luis Alberto, ma sono stati sostituiti da altri calciatori competenti. Non tutte le società fanno questi ragionamenti, spesso si punta sul nome altisonante e sui dati, che aiutano, ma non è una realtà esatta, dato che i giocatori vanno visti con i propri occhi, valutando altre questioni: se il calciatore ha talento, se può crescere in futuro, se può dare qualcosa in più. Poi la competenza di una calciatore va coltivata, per cui sono necessari tecnici preparati che in Italia abbiamo la fortuna di avere, gli allenatori italiani sono i migliori del mondo. Le qualità delle squadre vengono sempre fuori nel tempo, ma c'è anche la questione di individuare calciatori stranieri e italiani che siano in grado di fare il salto di qualità, come infatti ha fatto la Lazio.