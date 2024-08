CdS | Lotito decide, Folorunsho sta scaldando i motori

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Michael Folorunsho non è ancora vicinissimo a diventare un nuovo calciatore della Lazio, ma rimane una pista molto calda con l'affare che potrebbe chiudersi gli ultimi giorni di mercato. I colloqui con il suo agente hanno aperto la strada all'affare, ma ora Lotito deve sedersi al tavolo con De Laurentis.

Uscite

Ieri è stata definita la cessione di Fares al Panserraikos, Hysaj dovrebbe essere tagliato per la lista Serie A. Da monitorare la situazione intorno a Isaksen, Cataldi e Vecino.

Fuori rosa

Nel frattempo Cherki è stato messo fuori rosa dal Lione, i contatti con la Lazio ci sono stati ma prima dell'acquisto di Dia e si tornerebbe sul mercato solo in caso di partenza di Isaksen.

Regista

Per crescere Baroni ha chiesto un play. Alexsander è volato in Arabia, Fabiani si era mosso per Camara del Metz andato poi al Monaco. La scorsa estate c'era stato l'interessa per Mandela Keita classe 2002, centrocampista dell’Anversa e costa 15 milioni, su di lui c'è anche il Napoli