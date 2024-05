Lazio Women, Grassadonia: "Con il Ravenna ci giochiamo la stagione, la promozione è lì"

Nel penultimo incontro del campionato, la Lazio Women giocherà in trasferta contro il Ravenna sabato alle 15:00. È un momento cruciale per le giocatrici biancocelesti, che sono vicinissime alla promozione in Serie A, soprattutto dopo che la Ternana ha posticipato i loro festeggiamenti. La partita di domani si rivela quindi fondamentale. In vista di questo importante match, l'allenatore Gianluca Grassadonia ha parlato ai microfoni ufficiali del club per discutere della sfida imminente.

Queste le sue parole:

"Ci sono voluti un paio di giorni per scacciare via i fantasmi degli ultimi dieci secondo della Ternana, era li a sette secondi dalla fine. Resta comunque una grandissima prestazione, l’amarezza di alcune scelte arbitrali che ci hanno sicuramente penalizzato: c’era una rigore nettissimo su Visentin e una reiterata espulsione su una loro giocatrice che per quattro volte consecutive non è stata neanche ammonita. Resta una prestazione importante contro una signora squadra”.

“Se l’obbligo di vincere può influenzare la mente delle ragazze? La squadra è matura e capisce il peso di questa partita nello specifico, è chiaro che va affrontata con grande attenzione dal primo secondo. È una gara molto seria per noi, nessuno ci regalerà niente come è successo nell’arco di questo campionato. Faremo anche noi altrettanto. Ci giochiamo un anno di lavoro, queste ragazze hanno avuto un’ossessione tremenda per la vittoria del campionato. È li a un centimetro e devono scendere in campo come sempre, conoscendo i propri limiti ma anche la straordinaria voglia e determinazione di un gruppo magnifico”.