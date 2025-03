Lazio, Marcos Antonio e un probabile ritorno nella capitale

Spesso la Lazio si trova a combattere con degli esuberi che non rientrano più nei progetti della società. Giocatori giovani e anche di indiscusse qualità tecniche. Uno di questi è Marcos Antonio. Il calciatore brasiliano ha lasciato la capitale la scorsa estate per far ritorno in patria nel San Paolo. Un trasferimento che non si è sviluppato a titolo definitivo ma con la speranza però, da parte dei biancocelesti, che questo avvenga al termine della stagione.

Formula del trasferimento

Marcos Antonio si è trasferito dalla Lazio al San Paolo in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il classe 2000, per rimanere in Brasile a titolo definitivo, dovrebbe giocare almeno il 50% delle partite stagionali. Stando a quanto riportato dal portale verdeoro Globo Esporte, però, questo scenario si fa sempre più complicato, il che di conseguenza avvicina il calciatore al ritorno a Roma.

La situazione di Marcos Antonio al San Paolo

Il centrocampista brasiliano, infatti, fin qui non ha giocato abbastanza partite e il suo riscatto è sempre più lontano, complice anche la situazione finanziaria a dir poco negativa del San Paolo. Da qui a giugno, comunque, c'è ancora la possibilità che Marcos Antonio possa essere acquistato dal club. In caso contrario, potrebbe rimanere in Brasile, con un nuovo prestito, di cui però si dovrà parlare con la Lazio.