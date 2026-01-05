Lazio-Fiorentina, svelato l'arbitro del match: i precedenti non sorridono ai biancocelesti

Dopo la pesante sconfitta in Serie A contro il Napoli, per la Lazio è già tempo di tornare in campo allo Stadio Olimpico, dove mercoledì 7 gennaio ospiterà la Fiorentina di Vanoli alle ore 20:45. L'insuccesso collezionato contro i partenopei è stata una tegola pesante per Sarri, ma non solo a livello di classifica, anche per le due espulsioni rimediate, che costringeranno il tecnico a fare a meno di Noslin e Marusic contro la Viola.

In attesa del prossimo impegno dei biancocelesti, l'AIA ha reso nota la designazione arbitrale presente per il match tra Lazio e Fiorentina.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Fiorentina, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A, all'arbitro Simone Sozza della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Di Gioia. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Crezzini. Al VAR sarà presente Pezzuto con Prontera all'AVAR.

I precedenti

Nono incrocio tra Sozza e la squadra di Maurizio Sarri che, nel corso degli incontri con il fischietto di Milano, ha collezionato due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Un bilancio decisamente negativo per la Lazio, che anche in questa stagione ha incontrato il direttore di gara in occasione del derby di Roma dello scorso 21 settembre, sfida terminata 1-0 per il giallorossi.

Anche il bilancio per la Fiorentina non sorride: la squadra, oggi guidata da Vanoli, ha incrociato il direttore di gara per sette volte, collezionando una vittoria, due pareggi e quattro insuccessi.