Arriva l'ufficialità: Taty Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham
Il West Ham ha ufficializza il nuovo acquisto in attacco: Castellanos è pronto a vestire la maglia degli Hammers
Foto Proietto
Dopo qualche giorno di attesa, è arrivata finalmente l'ufficialità da parte del West Ham: Castellanos è ormai un nuovo giocatore degli Hammers e anche la prima cessione del club biancoceleste in questa finestra di mercato. L'argentino saluta la Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi: un'operazione di grande rilievo economico che consente al club capitolino di registrare una importante plusvalenza.