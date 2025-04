Lazio, l’insicurezza di Tchaouna e Noslin continua: futuro incerto per i due giovani

Giovedì notte la Lazio ha perso la sua occasione di accedere ad una semifinale europea dopo ben 23 anni. In generale, il percorso europeo dei biancocelesti, quest’anno, è stato pieno di soddisfazioni tanto da illudere i tifosi di poter davvero sperare in un epilogo diverso e migliore. Sono tanti i punti interrogativi della serata, soprattutto dopo che la squadra era riuscita a rimontare il Bodo ai supplementari.

Tchaouna e Noslin tra luci ed ombre

La colpa non si può attribuire ad un singolo, soprattutto per quel che riguarda i calci di rigore, sbagliati rispettivamente dai calciatori Tchaouna, Noslin e Castellanos. In particolare, i primi due, quest’anno, appena arrivati alla Lazio, non sono riusciti a dimostrare tutte le loro qualità e, forse, tutte le incertezze dimostrate in questa stagione si sono manifestate anche dal dischetto. L’epilogo di giovedì notte rende incerto il futuro dei due giovani a Roma.

I rigori di Noslin e Tchaouna

Molti si interrogano sul perché dal dischetto abbia tirato proprio Noslin, dato che l’olandese non ha mai segnato un rigore in carriera, ne aveva calciato solo uno tra i professionisti, al Fortuna Sittard. Se lo era guadagnato proprio lui contro l’Ajax nel settembre 2023, ma l’aveva spedito goffamente in curva. Come riporta Il Messaggero, quel tiro era stato eletto addirittura “errore dell’anno“ nel campionato Eredivisie. Lo stesso Noslin, appena arrivato a Roma, aveva ironizzato sui rigori, parlando di una sua debolezza e mancata sicurezza. Il giovane auspicava di migliorare dal dischetto proprio con la Lazio, ma giovedì notte il suo obiettivo è completamente fallito. Non diversa è la situazione di Tcahouna, l’ex Salernitana ha giocato nei quattro ruoli offensivi, ma è sempre apparso poco sicuro e non all’altezza, soprattutto quando chiamato a sostituire il Taty, durante i mesi di infortunio dell’argentino. Alla luce di quanto visto quest’anno e giovedì sera, i due giovani andranno valutati quest’estate e il loro percorso a Roma potrebbe subire importanti cambiamenti.