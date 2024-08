Strakosha, l'ex portiere della Lazio la combina grossa: l'errore clamoroso - VIDEO

L'avventura di Thomas Strakosha con l'Aek Atene non è iniziata nel migliore dei modi. L'ex portiere della Lazio, dopo Euro2024, ha lasciato il Brentford per trasferirsi in Grecia e cercare una nuova opportunità. Tuttavia, le sue prime prestazioni non hanno affatto convinto i tifosi del club a causa di alcuni errori tra i pali. L'ultimo, particolarmente eclatante, è avvenuto quando l'albanese ha subito un gol dal portiere avversario, rimanendo sorpreso dalla traiettoria del pallone. La partita era valida per il terzo turno di qualificazione alla prima fase della Conference League contro il Noah, una squadra armena.

Di seguito, il video del gol: