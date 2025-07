Ansia a Formello, Isaksen ha un virus

Si complica l'estate di Isaksen. L'esterno

da giorni non si sta allenando agli

ordini di Sarri per la febbre.

Inizialmente da Formello trapelava

ottimismo affinché riuscisse a smaltirla

nel giro di poche ore come accaduto a

Basic, Mandas e Pellegrini (ieri tornato

in gruppo), ma per Gustav non sarà

così. Visto che l'infiammazione non

passava, ieri il danese ha svolto delle

analisi a Villa Mafalda e dietro la lunga

assenza ci sarebbe una sospetta

mononucleosi. La cosiddetta *malattia

del bacio" che si contrae tramite il

contatto della saliva, con la speranza

che nessun altro giocatore abbia bevuto

dalla stessa bottiglietta, ma anche se a

Formello non temono alcun contagio e

rimane l'ottimismo sul caso unico.

Romagnoli per esempio ieri era con dei

sintomi influenzali, ma nel suo caso

potrebbe dipendere da una recente

tonsillectomia). Ciò spiegherebbe i

giorni passati chiuso in camera, la

febbre alta, la spossatezza e il forte mal

di gola. Una notizia che proprio non ci

voleva per Isaksen, deciso a dimostrare

i progressi fatti nell'ultima stagione per

porre le basi della maturazione

definitiva agli ordini di Sarri,

aspirazione però da mettere in stand-

by. In base alle prime sensazioni, e

considerando le tempistiche della

mononucleosi, l'ex Midtjylland avrebbe

bisogno di almeno altre due settimane

di stop. Morale della favola dovrebbe

ripartire da zero dopo la mini tournée

in Turchia, non proprio il massimo per

quello che di base è lesterno titolare a

destra nel tridente.

Il Messaggero