Lazio, continuano i problemi per Boulaye Dia: la situazione

Il ritiro delle aquile al centro sportivo di Formello continua, tuttavia, il Comandante Maurizio Sarri deve fare i conti anche con le condizioni fisiche della rosa biancoceleste, dato che tra recupero post operazione, febbre e infortuni non tutti sono disponibili. Dopo il rientro in gruppo di Patric, Pellegrini, Mandas e del Capitano Mattia Zaccagni, sono arrivate due brutte notizie nel reparto offensivo, infatti, Gustav Isaksen è fermo a causa di un virus, probabilmente mononucleosi, mentre Boulaye Dia è lontano dal campo per via di un fastidio alla caviglia destra.

Problemi alla caviglia per Dia: la situazione

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il trequartista della Lazio non ha potuto svolgere le ultime tre sedute di allenamento con il resto della rosa al centro sportivo di Formello, una terribile perdita per il mister, soprattutto dato che neanche il danese al momento si trova in buone condizioni fisiche. La ragione dietro l'indisponibilità riguarda dei fastidi alla caviglia destra che hanno perseguitato il numero 19 nel corso della stagione e che si sono ripresentati in seguito alla prima amichevole contro la Primavera, conclusasi 3-0 grazie alle reti di Pedro, Cancellieri e Basic.

La stagione di Boulaye Dia

Ottima la stagione del numero 19, nonostante alcuni momenti non brillanti dovuti alla stanchezza fisica ed ai problemi alla caviglia. In Serie A si contano 9 gol e 2 assist in 35 partite disputate, 27 da titolare. In Europa League, invece, sono 12 le volte il cui l'attaccante è sceso in campo, 7 da titolare, ed anche se non si conta neanche un assist, sono ben 3 i palloni mandati in rete.