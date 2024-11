Il Messaggero | Taty e Pedro senza limiti: come Baroni ha curato la Lazio

La cura che significa rinascita

La Lazio gioca con entusiasmo e lo fa spesso in "spagnolo". Pedro e Castellanos sono tra i protagonisti principali di questa squadra e la partita contro il Como è stata un po' il loro palcoscenico. Era proprio quello che serviva per superare definitivamente il pessimismo iniziale e riscattare la scorsa stagione. Secondo Il Messaggero, in questo primo quarto di campionato, i due hanno già superato le statistiche della stagione passata. Parlando di gol, Pedro, classe ’87, aveva chiuso lo scorso anno con 3 reti (contro Cagliari, Celtic e Feyenoord) e Castellanos con 6 (3 al Frosinone, 2 alla Juventus, 1 con l’Atalanta). In questa stagione 2024/25, invece, il ritmo è decisamente più serrato.

I numeri del Taty e Pedro

Pedro, nella partita contro il Como, ha giocato da titolare per la quarta volta in 13 partite, e per la prima volta in Serie A dall'inizio. Con 420 minuti di gioco in stagione, ha già segnato 5 gol, con una media di uno ogni 84 minuti, la migliore dell'intera squadra. L’argentino, invece, ha realizzato 7 gol in 916 minuti, con una media di uno ogni 130 minuti, raggiungendo anche la sua quarta doppietta in Italia. Entrambi stanno brillando nel reparto offensivo, portando con sé l'intera squadra e rafforzando il ruolo chiave che hanno nella formazione.