CONFERENZA CASTROVILLI | "La Lazio è una rinascita, sul derby e la mia condizione fisica…"

Sul ruolo

Spetta al mister, io mi alleno sempre al massimo faccio il mio meglio negli allenamenti e poi spetta al mister dove collocarmi in campo.

Sulla scelta della Lazio

Ho voluto fortemente la Lazio, ora sto bene vengo da un anno mezzo di buio totale e la Lazio per me vuol dire rinascita non vedo l'ora di mettermi in gioco.

La tua condizione fisica e dove preferisci giocare?

Spero di aver accantonato gli infortuni, io mi trovo bene quando gioco quindi il ruolo per me è indifferente.

Le differenze di preparazione

Ogni allenatore ha il suo metodo, abbiamo corso tanto e abbiamo messo tanta benzina. Mi piace molto il gioco del mister perché vuole un pressing alto e si gioca molto a calcio.

Immobile e Luis Alberto

Sono timido quindi non ho scritto a Ciro; per quanto riguarda Luis Alberto quello che ha fatto lui qui è stato immenso a me piacciono le sfide e chiunque vuole essere top nella sua squadra. cercherò di prendere le sue tracce.

Il derby

In questi giorni passeggiando per Roma in tanti mi hanno fermato e si sono concentrati sul Derby. Vengo da Bari dove c'è Bari-Lecce e so cosa vuol dire un derby. Ce la metterò tutta insieme alla squadra per vincere.

L'impatto con il gruppo e la Nazionale

Sicuramente l'obiettivo è tornare in Nazionale passando per il club. Tutto parte dalla testa se non stai bene mentalmente le gambe non vanno, ho trovato un gruppo fantastico tutti di qualità, voglio dare una mano a questa squadra e sento quell'alchimia giusta. Sono molto felice di questo gruppo. Al momento sono all'80% rispetto al mio standard.

Il progetto Lazio

Appena sono arrivato c'è stato un ambiente incredibile con tutti, ho trovato davvero belle persone e sono contentissimo di questo. Quando c'è un bell'ambiente si possono fare grandi cose.

Qualità e Quantità