Serie A, Lazio-Juventus: la partita che vale la Champions

Oggi, 10 maggio 2025, alle ore 18:00, andrà in scena la sfida tra Lazio e Juventus, valevole la 37esima giornata del campionato Serie A.

Le due squadre sono pronte a dare tutto pur di riuscire ad avvicinarsi, il più possibile, al quarto posto che garantisce la qualificazione alla Champions.

Lazio - Fraioli

L'importanza della partita

E' il quotidiano La Stampa che, nella sua sezione dedicata allo sport, descrive la partita pomeridiana come “Rischia tutto”. Come riportato da Tuttomercatoweb, inoltre, l'Olimpico oggi ospiterà 54mila spettatori, che assisteranno ad una delle sfide più importanti della stagione. Le due squadre, infatti, sono entrambe a 63 punti e, per prendersi il quarto posto, proveranno anche a sfruttare la sconfitta del Bologna, arrivata ieri sera contro il Milan.

Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Come riportato da Adnkronos, inoltre, entrambe le squadre dovranno fare a meno di diversi giocatori importanti: la Lazio, infatti, non avrà Tavares e al suo posto subentrerà Pellegrini. Per la Juventus, invece, torneranno Gatti e Vlahovic, mentre Yildiz dovrà scontare ancora la sua squalifica (dopo la gomitata a Bianco, del Monza).

Ecco come, oggi, potrebbero scendere in campo le due squadre in campo:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani.

Infine, il match di oggi potrà essere visto sia in diretta TV che in diretta streaming su DAZN.