Roma-Lazio, Immobile a digiuno nei derby da gennaio 2021

Domani alle Roma e Lazio si affrontano all'olimpico per il terzo derby della stagione: dopo il pareggio per 0-0 maturato al termine della gara d'andata, quando i biancocelesti sfiorarono il gol del vantaggio con il palo colpito da Luis Alberto, la squadra di Sarri si è imposta ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al calcio di rigore trasformato da Mattia Zaccagni.

Non cambierà il 3-4-2-1 scelto da Tudor, proposto in entrambe le sfide giocate contro la Juventus nell'ultima settimana. Da capire chi sarà l'attaccante scelto dal tecnico croato, per Immobile e Castellanos protagonisti del ballottaggio che li vede coinvolti. In campionato era stato l'attaccante partenopeo a scendere in campo dall'inizio, rimanendo sul terreno di gioco per tutti e novanta i minuti; differente da quanto accaduto in Coppa Italia, quando l'attaccante ex Girona aveva sostituito l'indisponibile Immobile partendo dal primo minuto, e procurandosi il calcio di rigore successivamente trasformato da Zaccagni.“Castellanos ha fatto due gol nell’ultima ed è giusto che parta lui”: così Tudor aveva parlato prima dell’inizio di Lazio-Juventus, per poi preferire Immobile all’Allianz pochi giorni dopo.

Il digiuno

Nell'ottica di una presenza di Immobile, l’attaccante partenopeo non trova la via del gol da gennaio 2021, quando sbloccò il derby tra la Lazio di Inzaghi e la Roma di Fonseca, con Luis Alberto che poi incrementò il punteggio con una doppietta. Tuttavia i numeri non sono l’unica cosa che conta, considerando ad esempio il primo derby dell'era Sarri, quando anche senza finire sul tabellino dei marcatori, Immobile confezionò due assist per il 3-2 finale.

Il bilancio nelle stracittadine

In quattordici sfide ai giallorossi sono sei i centri di Immobile nelle stracittadine, con il suo periodo di maggior splendore nelle stracittadine lo ha vissuto tra le stagioni 2016-2017 e quella 2018-2019: tre volte a segno in cinque sfide in campionato, con una sola vittoria arrivata nel 3-0 aperto da Caicedo e chiuso da Cataldi; due centri tra andata e ritorno nella semifinale di Coppa Italia contro la Roma di Spalletti.

Eccezion fatta per la grande Champions League disputata, l’ennesima in carriera, non è un segreto che le aspettative sulla stagione di Immobile fossero diverse, ma è in una gara come il derby che il capitano biancoceleste potrà cercare di ritrovare smalto e motivazioni, nella speranza che i due trequartisti scelti alle sue spalle possano metterlo nelle condizioni di sfruttare situazioni interessanti.