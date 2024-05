Giordano: "Lazio da svecchiare, Kamada secondo me non rimane e so anche che…"

L'ambiente laziale è in fermento per le tante voci che riguardano il mercato biancoceleste e i rapporti che ci sono tra Tudor e la società davanti alla programmazione della sessione estiva di calciomercato per allestire una rosa che soddisfi le aspettative del tecnico croato.

Intervenuto come di consueto sulle frequenze radiofoniche di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste, Bruno Giordano, ha dato il suo punto di vista sulle voci inerenti il calciomercato biancoceleste, stupendo tutti su Kamada.

Le parole di Bruno Giordano

"La Lazio è l’ottava squadra con l’età media più alta in Europa, evidentemente è giunta l’ora di svecchiare, di portare aria nuova, con un settore giovanile all’altezza. Ora la Lazio dovrebbe prendere giocatori sì giovani, ma che non siano scommesse, giocatori che siano comunque pronti per far bene da subito".

