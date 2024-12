Pedullà rivela: la Lazio su un talento della Ligue 1 che si ispira a Kanté

Il calciomercato è ormai alle porte ed iniziano a circolare i primi nomi anche in casa Lazio. I biancocelesti non si faranno di certo trovare impreparati e magari qualcuno potrebbe arrivare nel reparto più sguarnito, il centrocampo.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la squadra mercato biancoceleste sarebbe su una giovane promessa del calcio francese. Ecco di chi si tratta.

IPA

Occhi su Atangana

Il giocatore in questione è il classe 2005 con doppio passaporto, francese e camerunense, Valentin Atangana. Si tratta di un giocatore centrocampista con propensione offensiva dello Stade Reims. Cresciuto nelle giovanili della squadra biancorossa, il 19enne ha collezionato quest'anno 15 presenze.

Il ruolo del giocatore

Atangana può definirsi un centrocampista moderno, che coniuga tecnica e dinamismo. Dunque un calciatore box to box, che tuttavia non ha come sua caratteristica il fiuto del gol.

Il calciatore, allo stato attuale, varrebbe intorno ai 9 milioni ed ha un contratto in scadenza nel 2027. Da quel che si apprende dal noto insider di mercato, per ora la Lazio lo sta seguendo con attenzione, ma è ancora presto per capire come si muoverà.