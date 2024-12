Lazio-Inter, Luis Alberto: "Spero vinca la mia Lazio, e su Inzaghi..."

Luis Alberto: "Sarà una partita emozionante e ricca di gol"



Alla vigilia di Lazio-Inter, Luis Alberto ha condiviso le sue impressioni sulla sfida ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista biancoceleste prevede un match spettacolare e carico di emozioni:

Spero ovviamente che vinca la mia Lazio. È in un momento magico e può competere con chiunque.

Per lo spagnolo, sarà una partita importante non solo per la classifica, ma anche per il valore affettivo, considerando la presenza di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, un allenatore che conosce molto bene.

Luis Alberto e il legame con Simone Inzaghi



Luis Alberto ha descritto Simone Inzaghi come una figura determinante nella sua carriera:

Per me è stato come un padre. Senza di lui non avrei mai raggiunto ciò che ho fatto.

Lo spagnolo riconosce la grande crescita dell’allenatore piacentino negli anni all’Inter, sottolineando che il suo punto di forza è sempre stato il lavoro sul gruppo.

Spero possa vincere un altro Scudetto, ma gli auguro il meglio solo dopo martedì

Per Luis Alberto, infatti, all’Olimpico non c’è dubbio: la sua priorità resta la Lazio.